Марочко: ВСУ оттянули основные силы и средства из Красного Лимана

Марочко заявил, что Киев оттянул силы из Красного Лимана Марочко: ВСУ оттянули основные силы и средства из Красного Лимана

Москва27 июн Вести.Украинское командование оттянуло основные силы и средства из Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

В беседе с ТАСС он уточнил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отошли к населенному пункту Щурово.

Украинские боевики уже отвели основные силы и средства в районе Щурова на запасные позиции сказал Марочко

Он также указал, что дополнительные резервы ВСУ собираются у населенного пункта Донецкое. Марочко предположил, что они могут быть переброшены к западу от Красного Лимана.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы освободили в течение недели 327 зданий и овладели 50 опорными пунктами в Красном Лимане.

Между тем командир 31-го полка "Башкортостан" 25-й армии группировки войск "Запад" с позывным Восход отметил, что украинские военные, хоть и перебрасывают дополнительные силы на краснолиманское направление, но понимают, что потеряли город.