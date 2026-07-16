Боец с позывным Гагарин: подразделения ВСУ отодвинулись от Красного Лимана

Подразделения ВСУ отодвинулись от Красного Лимана в ДНР Боец с позывным Гагарин: подразделения ВСУ отодвинулись от Красного Лимана

Москва16 июл Вести.Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) отодвинулись от Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил заместитель командира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гагарин на видео, которое показало министерство обороны России.

По словам военного, российская армия уже заходит в тыловые районы ВСУ на этом участке фронта.

Противник отодвинулся от Красного Лимана. Эту территорию мы контролируем сказал он

Боец добавил, что Северский Донец также находится под контролем ВС РФ, все тросовые переправы ежедневно минируются.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ завершают уничтожение разрозненных сил ВСУ в Красном Лимане.