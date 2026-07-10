Боевики ВСУ бросают форму в Красном Лимане и переодеваются в "гражданку" Офицер ВС РФ рассказал о способах бегства ВСУ из Красного Лимана

Москва10 июл Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР) бросают свою форму и оружие и пытаются сбежать, переодевшись в гражданскую одежду. Об этом сообщил командир 36 мотострелкового полка 25 общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Гюрза".

Офицер отметил, что его полк продолжает работу по зачистке Красного Лимана от противника.

Особенность в полосе действия полка – это очень много заглубленных сооружений, строений, где противник пытается еще там сохраниться, один-два человека. Инженерное заграждение, то, что противник успел сделать при создании обороны города. С помощью инженерных подразделений, смекалки командиров, бойцов мы ее преодолели. приводит слова "Гюрзы" пресс-служба Минобороны РФ

Также боевики ВСУ, оставшиеся в городе, могут брать в заложники мирных жителей и угрожать им, добавил военный

Противник переодевается в гражданку. Находится с местными жителями, угрожает им, чтобы они не выдавали их. Также очень много находим формы, оружия брошенного. заметил офицер

Ранее 9 июля Минобороны отчиталось о том, что российские войска завершают уничтожение разрозненных частей ВСУ в Красном Лимане.