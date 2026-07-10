Бойцов РФ готовят к боям в Красном Лимане на полигонах с макетами Командир полка: солдаты проходят спецподготовку к боям в Красном Лимане

Москва10 июл Вести.Подразделения Вооруженных сил РФ, которые направляются в город Красный Лиман в ДНР, готовятся на специальных полигонах с макетами зданий. Об этом заявил командир 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Гюрза.

По его словам, личный состав подразделений готовится под задачи, которые будет выполнять в населенном пункте.

Тренируем их на полигонах, создаем макеты. Для боя в городе есть девятиэтажные здания, есть пятиэтажные здания. … Люди приходят к нам уже подготовленные, а мы на полигонах их только уже готовим под конкретную задачу сказал военнослужащий

В Красном Лимане сейчас завершается уничтожение разрозненных сил ВСУ; за неделю там ликвидировано более 110 боевиков.