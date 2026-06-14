Москва14 июн Вести.Российские подразделения продолжают теснить противника на краснолиманском направлении. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, штурмовые отряды группировки войск "Запад" перешли к активным действиям в черте города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике и на прилегающих территориях.

Согласно свежей сводке военного ведомства, "штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества". Бойцы выбивают украинские формирования из укрепленных позиций, продвигаясь вглубь обороны ВСУ. Освобождение этих кварталов позволит взять под контроль важные логистические артерии, которые противник использовал для снабжения своей группировки.

Красный Лиман является одним из ключевых населенных пунктов на севере ДНР. Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) производят охват города.