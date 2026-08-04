Боец "Запада" Митяй рассказал, как ВС РФ отодвигают ВСУ от Красного Лимана

"Летаем уже за город": боец "Запада" рассказал о ситуации в Красном Лимане Боец "Запада" Митяй рассказал, как ВС РФ отодвигают ВСУ от Красного Лимана

Москва4 авг Вести.Российские БПЛА летают уже дальше Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал командир группы специального минирования инженерного батальона "Сатурн" 45-й отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад" с позывным Митяй.

Красный Лиман находится под контролем российской армии, штурмовики "Запада" зачищают городские кварталы от остатков разрозненного украинского гарнизона.

Летаем мы уже за Красный Лиман, подошли поближе. Не даем противнику подойти к нашим ребятам: минируем им тылы, подходы, дороги рассказал Митяй

Освобождение Красного Лимана на севере ДНР позволит российским войскам двигаться широким фронтом в направлении Славянска.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские боевики прекратили организованно сопротивляться в Красном Лимане. Они прячутся в подвалах, где российские войска проводят зачистку.