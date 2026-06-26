Москва26 июн Вести.Командир штурмового отряда 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Бур рассказал о тактике подразделений при штурме зданий в Красном Лимане Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в Минобороны России.

По словам командира, штурмовые группы заходят в Красный Лиман и продвигаются вглубь города, последовательно освобождая здание за зданием. Он отметил, что большую роль в этой работе играют беспилотники и артиллерия, без поддержки которых продвижение было бы значительно сложнее.

После полигона, когда новобранцы приезжают уже непосредственно в отряд, мы дальше с ними продолжаем работать, то есть обучаем их под птицами (дронами. – Прим. ред.) ходить, отличать звук одной птицы от другой, штурмовать окопы, тактику штурма здания [объясняем] пояснил Бур

Перед началом штурма, как сообщил командир, здания и прилегающие территории предварительно обрабатываются с помощью сбросов с беспилотников. По его словам, такая тактика уже позволила освободить несколько зданий, зачистить ряд участков, уничтожить множество опорных пунктов противника, а также поразить несколько пунктов управления БПЛА.

Кроме того, подразделения используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оптоволоконные и FPV-дроны для противодействия беспилотникам противника. Бур пояснил, что бойцы стараются лишить украинских боевиков возможности наблюдения, сбивая как крупные гексакоптеры, так и небольшие разведывательные дроны, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп.

Командир добавил, что перед атакой цели на направлении штурма сначала отрабатывает артиллерия, затем беспилотники наносят более точечные удары, после чего в здание или на участок заходят штурмовые группы.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили в течение недели 327 зданий и овладели 50 опорными пунктами в Красном Лимане. Ранее в оборонном ведомстве информировали о нанесении ударов по отступающим из Красного Лимана украинским боевикам экипажами Су-34 ВКС России.