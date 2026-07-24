Москва24 июл Вести.Бойцы группировки "Запад" ведут зачистку Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожая пункты беспилотной авиации и разведывательные ударные пункты противника. Об этом рассказал начальник артиллерии полка 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" с позывным Амур в интервью ИС "Вести".

В Красном Лимане противник прячется в оставшихся укрытиях – подвалах, ангарах, железнодорожных депо – предпринимая последние попытки сопротивления, рассказал военнослужащий.

За крайние, наверное, неделю-две было уничтожено порядка 40-50 НРТК (наземный робототехнических комплекс). Некоторые занимались эвакуацией раненых, доставкой продовольствия, боеприпасов, медикаментов… Приоритетная цель – это, в первую очередь, пункты беспилотной авиации противника, разведывательные ударные пункты, откуда они производят запуски тяжелой авиации, типа Р-18, так называемая "Баба-Яга". Также это укрытая живая сила отметил Амур

Из-за потери огромного числа наземных роботов противник в снабжении разрозненных групп сделал ставку на гексакоптеры. Однако стоит украинским боевикам хоть чем-то выдать свое укрытие, по нему начинается плотная огневая работа.

Противник пытается где-то как-то просочиться, но мы это сразу пресекаем. И сразу наносим огневое поражение. Противник, естественно, разворачивается уже в обратном направлении, мы там просто уже добиваем его рассказал начальник артиллерии полка

Ранее начальник разведки 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии российской группировки "Запад" сообщил, что украинские боевики все меньше сопротивляются в Красном Лимане и нередко самовольно покидают позиции в отсутствии ротации и снабжения.