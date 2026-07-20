"В перехватах постоянное нытье": ВСУ перестают сопротивляться в Красном Лимане Боец "Запада" рассказал, что ВСУ самовольно покидают позиции в Красном Лимане

Москва20 июл Вести.Украинские боевики все меньше сопротивляются в городе Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР) и нередко самовольно покидают позиции в отсутствии ротации и снабжения. Об этом рассказал начальник разведки 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии российской группировки "Запад" с позывным Север в интервью ИС "Вести".

Российские войска завершают освобождение Красного Лимана, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, фиксируется очаговое сопротивление групп боевиков.

Причем очагово-принудительное. Вывести их не выводят, не ротируют, потому что некем. В перехватах постоянное нытье: "Нас не кормят, не снабжают". Периодически они там говорят: "Я все, пошел". И уходят с позиции. То есть такое периодически наблюдается отметил начальник разведки полка

По его словам, за последние 2,5 недели российские военнослужащие уничтожили 35 робототехнических комплексов (РТК) и больше 40 дронов "Баба-яга". При этом периодичность запуска БПЛА противником заметно снизилась.

Позавчера они пытались новый маршрут найти, пустили там полностью загруженную НРТК, то есть там боеприпасы, провиант, все подряд. И она прямо на нашу засаду выехала. Ой, хорошо горела так рассказал Север

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