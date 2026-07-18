Армия России завершает освобождение Красного Лимана в ДНР Герасимов заявил о завершении освобождения Красного Лимана

Москва18 июл Вести.Российские войска завершают освобождение Красного Лимана в ДНР. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Глава Генштаба проверил ход выполнения задач Западной группировкой войск и заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева.

По итогам Герасимов подчеркнул, что группировка "Запад" проводит наступление на широком фронте в зоне своей ответственности.

Подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении сказал он

По словам Герасимова, организованная оборона ВСУ в Красном Лимане сломлена. Российские бойцы продолжают подавлять отдельные очаги сопротивления.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ отступили от Красного Лимана. По данным российских военных, контроль над территорией перешел к ВС РФ.