Российские военные рассказали, что ВСУ уже не контратакуют в Красном Лимане

Очаговое сопротивление в Красном Лимане: ВСУ уже почти не контратакуют Российские военные рассказали, что ВСУ уже не контратакуют в Красном Лимане

Москва26 июн Вести.Украинские военные хоть и перебрасывают дополнительные силы на краснолиманское направление, но уже понимают, что потеряли город. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" командир 31 полка "Башкортостан" 25-й армии группировки войск "Запад" с позывным Восход.

На краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) штурмовики, операторы беспилотников и артиллеристы отбрасывают подразделения противника. Одни из самых важных целей – пункты управления дронами ВСУ.

Противник понимает, что идет полная утеря населенного пункта, он немаленький, он важен очень. Поэтому увеличил на этом направлении и расчеты БПЛА, пытается нас здесь завязать побольше, чтобы мы больше сил тратили на взятие населенного пункта. Им необходим бензин для генератора - подзарядить аккумуляторы - и провизия. Эти маршруты стоит всегда держать под контролем, чтобы этого пополнения не было у врага рассказал командир полка

Укрытия противника в Красном Лимане наступающие силы атакуют с воздуха, а штурмовики – уже зачищают.

В западной части города активно действуем. Враг контратак не предпринимает. Он уже понял, что он потерял [город], остались очаговые сопротивления, которые осталось дочистить отметил командир 3-его батальона полка с позывным Камчатка

Ранее военный эксперт Владимир Орлов рассказал, что взятие Красного Лимана позволит российским военным выйти на Харьковскую агломерацию.