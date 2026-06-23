Москва23 июн Вести.Красный Лиман в Донецкой Народной Республике – небольшой, но важный для Вооруженных сил России населенный пункт. Его взятие позволит российским военным выйти на Харьковскую агломерацию. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Владимир Орлов.

Он обратил внимание на то, что возвращение Красного Лимана под контроль ВС РФ поможет продвигаться по Славянско-Краматорской агломерации и идти вдоль по руслу реки Северский Донец до населенного пункта Изюм в Харьковской области.

Захват Красного Лимана, он, безусловно, важен, он создает достаточно много прехороших предпосылок для дальнейшего продвижения и освобождения территории, временно оккупированной противником, то есть, я думаю, это уже дело времени выразил мнение Орлов

По словам эксперта, российская армия в районе Красного Лимана получила в свое распоряжение господствующие высоты, с которых появляется возможность нарушать логистику украинских боевиков.

Город Красный Лиман, он прилегает к руслу реки Северский Донецк. При этом он находится на более низком берегу. С другой стороны берега мы тоже двигаемся. Там есть населенный пункт Рай-Александровка – это вообще господствующая высота в районе Славянской агломерации. Он точно так же как бы господствует и над Красным Лиманам… Нам сейчас удачно, как говорится, там все вот благоволит. Именно то, что мы получили в свое распоряжение господствующие высоты, с которых мы можем нарушать логистику противника. То есть мы создаем килл-зону на его логистических маршрутах, в том числе за счет которых он пытается там каким-то образом еще оборонять Красный Лиман. И это создает для него большие проблемы пояснил он

Как подчеркнул Орлов, российские военные контролируют все маршруты ВСУ в районе Красного Лимана. Украинские боевики, по словам эксперта, не могут провести ротацию личного состава, подвести продукты питания и боеприпасы.

Конечно, Красный Лиман, сам по себе — это очень важный населенный пункт. Он не очень большой. Сказать, что там он создает какие-то серьезные фортификационные моменты это тоже было бы, наверное, преувеличением. Но, тем не менее, его захват, он создает определенную опорную точку, с которой можно осуществлять дальнейшие наступательные действия по различным направлениям – то есть это Славянско-Краматорская агломерация, плюс это [выход на] направление Изюм для того, чтобы выйти уже на южные подступы Харьковской агломерации добавил эксперт

Ранее пленный боец ВСУ заявил о тяжелом положении украинских боевиков в Красном Лимане. По его словам, населенный пункт для ВСУ фактически потерян.