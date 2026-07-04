Москва4 июл Вести.Когда подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР), они открыли себе путь с юга к краматорско-славянской агломерации. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

В беседе с NEWS.ru он пояснил, в чем заключается значимость Константиновки для сил ВС РФ.

Освобождение Константиновки имеет ключевую ценность и юридическую особенность, потому что это ворота с юга на оставшуюся часть агломерации Краматорска — Славянска пояснил эксперт

Дандыкин выразил уверенность, что вскоре будет объявлено об освобождении Красного Лимана, а также взятии Доброполья силами группы войск "Центр".

Ранее в Генштабе ВС РФ подтвердили, что Константиновка в ДНР являлась наиболее укрепленным районом обороны боевиков киевского режима. Украинские военнослужащие соорудили два рубежа из более чем 150 километров траншей и рвов.