Взятие Константиновки показало, что ВС РФ готовы к штурму городов-крепостей Освобождение Константиновки показало, что в Донбассе нет неприступных крепостей

Москва16 июл Вести.Освобождение города Константиновка в ДНР, который ВС РФ штурмовали девять месяцев, показал, что в Донбассе нет неприступных крепостей. Таким мнением с ИС "Вести" поделился военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он добавил, что дороги между городами Славянск и Константиновка уже контролируются дронами ВС РФ.

Как показал штурм Константиновки, который продолжался около девяти месяцев, ничего неприступного на самом деле нет. Причем понятно, что штурм Константиновки был самым трудным, потому что это первая из перешедших под наш контроль городов-крепостей, а во-вторых, потому что штурм начинался только с одного юго-восточного направления. А это позволяло противнику использовать дороги между Славянском и Константиновкой, которые проходят мимо всех городов-крепостей. Сейчас это невозможно – они практически выбиваются дронами ... А помимо всего прочего, наступление сейчас идет на Алексеево-Дружковку. рассказал Онуфриенко

Ранее жители Константиновки рассказали о том, какие условия были в населенном пункте до его освобождения ВС РФ. По их словам, ВСУ оставили город без света, воды и газа.