Москва14 июн Вести.Пришло время задуматься над созданием панорамы штурма Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), российская армия уже зашла в город с двух сторон. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат объяснил, что продвижение в Константиновке идет быстрее, чем на других направлениях, так как военнослужащим российской армии удалось зайти в город с двух сторон.

Уже можно думать над панорамой штурма той же самой Константиновки. Я думаю, сейчас можно говорить, что впервые мы зашли в город с двух сторон, и это было абсолютным сюрпризом для противника. И поэтому в Константиновке дела идут быстрее, чем в некоторых других населенных пунктах, сопоставимых по размеру, по объему, по количеству противника там отметил Картаполов

Российские военнослужащие за сутки освободили 117 зданий в Константиновке, сообщили накануне в Минобороны РФ.