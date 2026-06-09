Константиновка в клещах: у ВСУ не остается шансов удержать центр города Подразделения ВСУ рискуют оказаться в полном окружении в Константиновке

Москва9 июн Вести.У украинских боевиков практически нет шансов удержать центр Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), так как город взят в клещи, рассказал военкор ИС "Вести" Владимир Разин.

По словам военкора, российские войска каждый день продвигаются в городской застройке Константиновки. Давление на противника идет с трех сторон: с севера, запада и юга.

С северной стороны мы продвинулись за Новодмитровкой и освободили Химик. Это еще больше усиливает давление на северную часть города и охват города. А в северной и центральной частях города как раз-таки сейчас основная концентрация противника. Он находится достаточно в плотных клещах уже и сопротивление по большей части очаговое. Какие-то группы полностью находятся в окружении, какие-то пытаются оттянуться, но по большому счету удержать центр города у противника, скорее всего, шансов уже нет никаких сказал Разин

Ранее военный эксперт Владимир Орлов в интервью ИС "Вести" заявил, что освобождение Константиновки перешло в финальную стадию. По его словам, вооруженные силы Украины начнут формировать новую линию обороны, отходя в сторону Славянска.