Москва5 июл Вести.ВСУ в Константиновке выстроили за много лет практически фортеции (крепость или небольшое укрепление - прим. ред.). Продвижение в таких условиях требовало от российских штурмовых групп специальной подготовки.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Ходаренок в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Украинские военные грамотно использовали городскую застройку и особенности рельефа для создания оборонительных рубежей. Штурмовать такой укрепленный город еще нужно попробовать, отметил он.

[ВСУ] Выстраивали по всем правилам инженерного искусства, с максимальным напряжением, по всем правилам фортификационного оборудования, с максимальным использованием защитных свойств местности, с максимальным использованием всех тех преимуществ, которые дает плотная городская застройка. Действительно, попробуй возьми-ка такую Константиновку. Поэтому без всякого преувеличения, слава нашим высокодоблестным войскам, которые смогли решить такую сложную боевую задачу сказал Ходаренок

Когда подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР), они открыли себе путь с юга к краматорско-славянской агломерации.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал взятие под контроль города Константиновка в ДНР важным этапом в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей спецоперации.