Москва4 июлВести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал взятие под контроль города Константиновка в ДНР важным этапом в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей спецоперации.
О полном освобождении Константиновки стало известно 3 июля. Населенный пункт был зачищен от боевиков ВСУ благодаря героизму российских военных.
Взятие Константиновки – очевидный успех наших воинов. Важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВОнаписал Медведев в своем канале в MAX
Он также задался вопросом: какова будет реакция киевского режима и его союзников на данное событие.