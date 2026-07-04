Медведев: Константиновка – важный этап в окончательном освобождении Донбасса

Медведев заявил о важности освобождения Константиновки Медведев: Константиновка – важный этап в окончательном освобождении Донбасса

Москва4 июл Вести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал взятие под контроль города Константиновка в ДНР важным этапом в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей спецоперации.

О полном освобождении Константиновки стало известно 3 июля. Населенный пункт был зачищен от боевиков ВСУ благодаря героизму российских военных.

Взятие Константиновки – очевидный успех наших воинов. Важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО написал Медведев в своем канале в MAX

Он также задался вопросом: какова будет реакция киевского режима и его союзников на данное событие.