В Госдуме назвали сигналом для Зеленского освобождение Константиновки в ДНР Депутат Колесник: освобождение Константиновки стало сигналом для Зеленского

Москва4 июл Вести.Освобождение Вооруженными силами России Константиновки в Донецкой Народной Республике стало сигналом для главы киевского режима Владимира Зеленского с точки зрения политической стратегии. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

В беседе с NEWS.ru депутат подчеркнул, что в освобождении Донбасса наступил переломный момент после установления контроля российскими войсками над городом.

С точки зрения политической стратегии, наш успех в Константиновке - это сигнал в первую очередь Зеленскому: пусть спасает свою жизнь. Если Киев хочет сберечь своих военнослужащих, то их политики должны все-таки принять правильные решения и пойти на условия освобождения Донбасса без лишних жертв, потому что это освобождение нашими войсками неминуемо сказал Колесник

Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска полностью освободили Константиновку​​​. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

Как рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, украинские боевики были отброшены на несколько километров от Константиновки.