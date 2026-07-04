Repubblica: освобождение Константиновки в ДНР откроет ВС РФ путь к Краматорску

Константиновка откроет ВС РФ путь для продвижения к Краматорску, пишут СМИ Repubblica: освобождение Константиновки в ДНР откроет ВС РФ путь к Краматорску

Москва4 июл Вести.Освобождение Константиновки в Донецкой народной республике открывает Вооруженным силам России путь для продвижения к Краматорску. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Как отметили журналисты, Константиновка представляет собой важную цель.

Освобождение города открывает путь для наступления на Краматорск, столицу района, который продолжает сопротивление говорится в публикации

Ранее начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска полностью освободили Константиновку​​​. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

Как отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, киевский режим считал Константиновку неприступной крепостью, однако ВС РФ доказали обратное.