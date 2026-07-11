Москва11 июл Вести.Подразделения армии России после освобождения Константиновки в ДНР смогут продвигаться к Дружковке, Краматорску и Славянску, окружая всю краматорско-славянскую агломерацию, такой прогноз высказал ИС "Вести" общественный деятель, политолог Эдуард Басурин.

О полном освобождении Константиновки начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину 3 июля.

Обхват будет идти с востока с выходом на север. И то же самое со Славянском, там тоже идут бои, притом идут успешно. От Славянска с выходом на Изюм, и потом замыкать эту агломерацию, брать в окружение - это самый оптимальный вариант отметил Басурин

Ранее военный корреспондент бригады "Невский" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков заявил ИС "Вести", что с освобождением Константиновки Армия России шагнула в "спальные районы" Вооруженных сил Украины, чего противник никак не ожидал.