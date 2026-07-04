Москва4 июл Вести.С освобождения Константиновки началась финальная битва за Донбасс, которая закончится российскими флагами над Славянском. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Военкор назвал населенный пункт воротами к славянско-краматорской агломерации.

Вся ставка последних лет противника была сделана на развитие тех технологий, которые могут использоваться для проведения ограниченных ударов по нашей тыловой территории. Каждый удар раздувался до масштабов победы. Но преимущество, конечно, на нашей стороне. И по сути с освобождением Константиновки началась финальная битва за весь Донбасс и закончится она российскими флагами на Славянском - городом, который с 2014 года и для нас символ, и для противника символ