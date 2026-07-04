Боец с позывным Тигр: заходили в Константиновку слаженными группами Бойцы ВС РФ рассказали о тактике освобождения Константиновки

Москва4 июл Вести.Штурмовики 4-й бригады "Южной" группировки войск вскрывали оборону противника в городе Константиновка, обходя укрепрайоны с флангов и нанося внезапные удары. Подробности освобождения населенного пункта бойцы рассказали в интервью ИС "Вести".

Боевые подразделения, штурмовые, 4-й бригады отбивали позиции, сразу же за ними закатывались наши подразделения также для удержания позиций, укрепления позиции. И давая при этом возможность 4-й бригаде максимально ускоренно двигаться вперед сказал командир роты с позывным Лесник

Боевики ВСУ при этом оказывались в окружении, отрезанные от снабжения и подкреплений.

Батальон заходил слаженными группами, штурмовые подразделения двигались вперед, зачищая кварталы и укрепленные опорные пункты. Минометная батарея моего батальона и огневые средства прикрывали продвижение, подавляя огневые точки сказал командир батальона с позывным Тигр

2 июля командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба заявил, что Константиновка уже фактически находится под контролем российских сил. 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил о полном освобождении города.