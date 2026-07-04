Москва4 июлВести.Штурмовики 4-й бригады "Южной" группировки войск вскрывали оборону противника в городе Константиновка, обходя укрепрайоны с флангов и нанося внезапные удары. Подробности освобождения населенного пункта бойцы рассказали в интервью ИС "Вести".
Боевые подразделения, штурмовые, 4-й бригады отбивали позиции, сразу же за ними закатывались наши подразделения также для удержания позиций, укрепления позиции. И давая при этом возможность 4-й бригаде максимально ускоренно двигаться впередсказал командир роты с позывным Лесник
Боевики ВСУ при этом оказывались в окружении, отрезанные от снабжения и подкреплений.
Батальон заходил слаженными группами, штурмовые подразделения двигались вперед, зачищая кварталы и укрепленные опорные пункты. Минометная батарея моего батальона и огневые средства прикрывали продвижение, подавляя огневые точкисказал командир батальона с позывным Тигр
2 июля командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба заявил, что Константиновка уже фактически находится под контролем российских сил. 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил о полном освобождении города.