Москва2 июл Вести.Командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба заявил, что Константиновка перешла под контроль российских сил. Об этом он заявил в интервью информационной службе "Вести".

Авидзба отметил, что риторика украинской стороны, признающей потерю города, свидетельствует о том, что ВСУ уже смирились с тем, что отдали ВС РФ населенный пункт.

Константиновка – она наша. Может, какой-то там небольшой процент остается как серая зона, и где там забегает противник, потому что сказать, вот 100% наши – это когда уже наложен туда подвоз, не просто ребята заскочили и флаги подняли. Да, подняли наши ребята флаги и продемонстрировали, что там находимся. Украинская сторона уже рассказывает, что там какую-то часть контролирует Россия, еще что-то – ну, по факту уже признают, потому что риторика до этого была, что это агломерация крепостей, городов, которые будут единой линией обороны, а сегодня уже заявляют: "Ну и что тут такого, что потеряли там Константиновку или потеряем? Типа, от нее ничего не зависит". Уже эта риторика дает понять, что они уже от Константиновки откатились заявил командир бригады "Пятнашка"

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие штурмового подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку Константиновки в Донецкой Народной Республике от разрозненных формирований ВСУ.