Москва23 июн Вести.Населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) становится "трофеем" для российской армии, взятие города происходит по обкатанной системе, заявил ИС "Вести" военкор Григорий Вдовин.

Он отметил, что город берется под контроль не лобовыми штурмами, а целым комплексом мероприятий.

Константиновка действительно на глазах сейчас становится этим трофеем, уже все идет по довольно обкатанной схеме, в частности, вот события вокруг города Красноармейска были очень созвучны тому, что сейчас происходит вокруг Константиновки, то есть город берется под контроль, причем не лобовыми какими-то штурмами, а здесь такой целый комплекс усилий и мероприятий. То есть это и ограничения снабжения, и клещи, и потом, в итоге, физический контроль основных трасс снабжения сказал Вдовин

Военкор обратил внимание, что пала единственная артерия, по которой ВСУ пытались снабжать своих боевиков – трасса Константиновка-Дружковка.

Это была единственная артерия, по которой враг пытался снабжать свои расчеты БПЛА в Константиновке, пытался завозить туда новые, но все это было обречено, и как раз это видно по вот тем загромождениям битой техники, которые мы видим, когда какая-то городская агломерация падает, туда становится возможно зайти уже нашим журналистам, нам. Мы все это видим своими глазами добавил он

Журналист сообщил, что российские войска малыми группами пробираются в Константиновку и перерезают украинским боевикам пути снабжения, а также вступают в штыковой бой.

[ВС РФ] инфильтруются в городскую застройку, заходят, обходят, прячутся, потом появляются в итоге в местах, где их никто не ждет, перерезают какие-то тропинки снабжения врага, вступают в штыковой бой, который противник просто боится как огня. Как черт от ладана бежит, как только начинаются какие-то выстрелы. И здесь можно сказать, что не то чтобы противник попрощался уже с Константиновкой, как бы все уже понимают, к чему все идет, но здесь гораздо больше…, потому что Константиновка — это, собственно, такие достаточно серьезные ворота в укрепрайон, вообще последней цитадели последнего оплота на территории Донецкой Народной Республике пояснил Вдовин

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о продвижении российских войск в Константиновке. По словам российского лидера, город находится на завершающем этапе боевых действий.