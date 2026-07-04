Российская армия продолжает наступление после освобождения Константиновки Генштаб РФ: освободившие Константиновку подразделения наступают на Дружковку

Москва4 июл Вести.Взяв Константиновку под полный контроль, подразделения Вооруженных сил РФ продолжили наступление в сторону Дружковки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в Генштабе ВС РФ.

Российские штурмовики уже сейчас ведут бои на окраинах Алексеево-Дружковки. Соответствующая информация была озвучена в рамках брифинга первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского.

В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки "Центр" с целью овладения следующим узлом обороны – населенным пунктом Дружковка. говорится в тексте

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул важное стратегическое значение Константиновки. Взятие этого населенного пункта под полный контроль открывает ВС РФ дорогу на Славянск и Краматорск.