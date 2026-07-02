В Минобороны заявили о завершении зачистки Константиновки МО: ВС РФ завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ

Москва2 июл Вести.Военнослужащие штурмового подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку Константиновки в Донецкой Народной Республике от разрозненных формирований ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, за истекшие сутки ликвидированы 80 боевиков ВСУ, боевая бронемашина Senator, 23 автомобиля, три артиллерийских орудия, 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА.

В ведомстве отметили, что в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 28 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны уточнили, что поражение нанесено живой силе и технике трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка и Николаевка ДНР.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике.