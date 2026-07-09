Бойцы "Юга" рассказали об эвакуации семьи с ребенком из разрушенного дома в ДНР "Почувствовал облегчение": боец сообщил о спасении семьи в Константиновке

Москва9 июл Вести.Бойцы группировки войск "Юг" рассказали ИС "Вести", как смогли эвакуировать семью с ребенком из полуразрушенного дома в Константиновке.

Семья жила вчетвером: супруги Юлия и Владислав, их дочь София и ее бабушка Ирина. Ребенка старательно прятали от принудительной украинской эвакуации, но обстрелы нарастали. Российские бойцы доставили им на коптере рацию. Первые слова, которые услышала семья: "Здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации".

План эвакуации семьи разработали и реализовали бойцы и командиры 1194-го полка 4-й бригады "Юга".

Все маршруты продуманы заранее, все это спланировано, по времени суток организовано. И плюс люди, которые их выводят, — ответственные отметил командир 6-й роты полка с позывным Барьер

Семью предупредили об активности вражеских дронов, скидывали провизию, инструктировали, как избежать мин.

Мы очень долго просчитывали маршрут, анализируя обстановку на пути семьи — это активность дронов-разведчиков, активность FPV и погода пояснил разведчик полка с позывным Коллиматор

Добравшись до точки встречи с русскими воинами и набравшись сил, они отправились дальше по своему маршруту спасения. На стабилизационном пункте воины полка 1194 оказали им всю необходимую помощь.

У нас есть определенные места, куда мы их доводим, они отдыхают. Там их кормят, вот, медики осматривают добавил боец Аляска

И уже там, где позволила обстановка, спасенных пересадили на машину. Перед отъездом семья очень переживала, что не успеет отблагодарить воинов, которые вели их по рации. Главное, отмечают военные, что все тяготы пути выдержали не только взрослые, но и ребенок.

Облегчение почувствовал. Тем более ребенка вывели. Каждый, кто непосредственно увиделся с ребенком, хотел как-то помочь. В основном у всех наших бойцов тоже есть дети. И все относятся к ним как к своим заключил Барьер

Третьего июля начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска полностью освободили Константиновку​​​.