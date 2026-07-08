Москва8 июлВести.Российские бойцы "Южной" группировки войск эвакуировали из населенного пункта Константиновка (ДНР) 10-летнюю девочку по имени София, которая осталась без родителей и пряталась в подвале. О спасении ребенка сообщило Минобороны РФ.
София пряталась в подвале дома на окраине Константиновки.
Бойцы "Южной" группировки спасли десятилетнюю Софию, которая одна пряталась в подвале… Сейчас София находится в полной безопасностиговорится в сообщении Минобороны РФ в канале в MAX
Девочку нашли бойцы 77-го мотострелкового полка, когда совершали обход жилых домов. Как выяснилось позже, мамы Софии не стало, отца девочка не помнит, а бабушка с дедушкой погибли, когда в их дом прилетел беспилотник.
Бойцы кормили девочку и охраняли ее дом. При первой возможности они эвакуировали ребенка из зоны боевуточняется в сообщении
София поблагодарила российских военных за спасение, а также поделилась своей самой заветной мечтой: девочка хочет, чтобы поскорее наступил мир.
Армия России 3 июля полностью освободили Константиновку в ДНР. Как сообщал командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Агалу, украинские боевики наносят удары по мирным гражданам и затрудняют эвакуацию из освобожденного населенного пункта.