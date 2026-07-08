Российские бойцы спасли потерявшую родителей 10-летнюю девочку в Константиновке ВС РФ эвакуировали из Константиновки потерявшую родителей 10-летнюю девочку

Москва8 июл Вести.Российские бойцы "Южной" группировки войск эвакуировали из населенного пункта Константиновка (ДНР) 10-летнюю девочку по имени София, которая осталась без родителей и пряталась в подвале. О спасении ребенка сообщило Минобороны РФ.

София пряталась в подвале дома на окраине Константиновки.

Бойцы "Южной" группировки спасли десятилетнюю Софию, которая одна пряталась в подвале… Сейчас София находится в полной безопасности говорится в сообщении Минобороны РФ в канале в MAX

Девочку нашли бойцы 77-го мотострелкового полка, когда совершали обход жилых домов. Как выяснилось позже, мамы Софии не стало, отца девочка не помнит, а бабушка с дедушкой погибли, когда в их дом прилетел беспилотник.

Бойцы кормили девочку и охраняли ее дом. При первой возможности они эвакуировали ребенка из зоны боев уточняется в сообщении

София поблагодарила российских военных за спасение, а также поделилась своей самой заветной мечтой: девочка хочет, чтобы поскорее наступил мир.

Армия России 3 июля полностью освободили Константиновку в ДНР. Как сообщал командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Агалу, украинские боевики наносят удары по мирным гражданам и затрудняют эвакуацию из освобожденного населенного пункта.