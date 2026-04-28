Бойцы "Южной" группировки рассказали, как освобождали Ильиновку в ДНР Освободить Ильиновку в ДНР помогли слаженные действия подразделений ВС РФ

Москва28 апр Вести.Слаженные действия подразделений "Южной" группировки войск помогли освободить село Ильиновка в Донецкой Народной Республике, и теперь украинские боевики в Константиновке отрезаны от снабжения. Подробности рассказали в ИС "Вести" бойцы ВС РФ Артист, Кабарда и Машук.

Ильиновка находится на подступах к Константиновке, и освобождение села полностью отрезает киевских боевиков от снабжения. Об этом позаботятся операторы FPV-дронов и артиллеристы ВС РФ, отметил заместитель командира взвода 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск - позывной Артист.

Боеприпасы, ротацию, еда, вода и все остальное, эвакуацию - сейчас в данном случае этот населенный пункт будет перекрывать все дороги сообщил Артист

Маршрут для захода в Ильиновку решено было строить через лесополосы, которые пришлось предварительно зачистить, сообщил стрелок 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск - позывной Кабарда.

Приняли решение строить маршруты через лесополосы, но для этого необходимо было ювелирно их зачистить. Заходила группа зачистки, состоящая из более подготовленных бойцов, а затем уже группы закрепления из вновь прибывших военнослужащих рассказал Кабарда

Помогло и минирование территории, рассказал оператор БПЛА 10 гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск - позывной Машук.

Враг не видел, что мы минируем, как мы минируем, чем мы минируем. И, соответственно, они подрывались на наших минах и не могли подойти. Где-то пытались обходить, но все равно там было заминировано сообщил Машук

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры с развертыванием бойцами в освобожденной Ильиновке российского триколора.