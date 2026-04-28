Москва28 апрВести.Слаженные действия подразделений "Южной" группировки войск помогли освободить село Ильиновка в Донецкой Народной Республике, и теперь украинские боевики в Константиновке отрезаны от снабжения. Подробности рассказали в ИС "Вести" бойцы ВС РФ Артист, Кабарда и Машук.
Ильиновка находится на подступах к Константиновке, и освобождение села полностью отрезает киевских боевиков от снабжения. Об этом позаботятся операторы FPV-дронов и артиллеристы ВС РФ, отметил заместитель командира взвода 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск - позывной Артист.
Боеприпасы, ротацию, еда, вода и все остальное, эвакуацию - сейчас в данном случае этот населенный пункт будет перекрывать все дорогисообщил Артист
Маршрут для захода в Ильиновку решено было строить через лесополосы, которые пришлось предварительно зачистить, сообщил стрелок 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск - позывной Кабарда.
Приняли решение строить маршруты через лесополосы, но для этого необходимо было ювелирно их зачистить. Заходила группа зачистки, состоящая из более подготовленных бойцов, а затем уже группы закрепления из вновь прибывших военнослужащихрассказал Кабарда
Помогло и минирование территории, рассказал оператор БПЛА 10 гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск - позывной Машук.
Враг не видел, что мы минируем, как мы минируем, чем мы минируем. И, соответственно, они подрывались на наших минах и не могли подойти. Где-то пытались обходить, но все равно там было заминированосообщил Машук
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры с развертыванием бойцами в освобожденной Ильиновке российского триколора.