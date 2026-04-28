МО показало, как бойцы развернули российский триколор в освобожденной Ильиновке МО РФ опубликовало кадры поднятия флага в освобожденной Ильиновке

Москва28 апр Вести.Минобороны России опубликовало кадры с развертыванием российского триколора бойцами в освобожденном населенном пункте Ильиновка в Донецкой Народной Республике.

В ролике, снятом с БПЛА, видно, как боец держит в руках российский флаг, развевающийся по ветру. Его товарищ держит черно-желто-белое полотнище, напоминающее флаг Российской империи.

В Минобороны уточнили, что успех операции был обеспечен слаженной работой подразделений разведки, артиллерийской огневой поддержки и расчетов беспилотных систем. Они блокировали все попытки противника подтянуть резервы и удержать населенный пункт.

Заместитель командира взвода гаубичного дивизиона с позывным "Артист" пояснил, что местность в районе боевых действий отличается сложным и неудобным для российских подразделений рельефом, что усложняет работу артиллерии по сравнению с ровной открытой местностью. По его словам, в таких условиях требуется особенно точный расчет, которым занимаются командиры, а личный состав выполняет поставленные задачи.

В военном ведомстве подчеркнули, что данный район обеспечивает выход к городской застройке Константиновки с юго-западного направления. Подразделения "Южной" группировки войск, как заявлено, продолжают поступательное продвижение, освобождая территории Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили населенные пункты Землянки в Харьковской области и Ильиновка в Донецкой Народной Республике.