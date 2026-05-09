Бойцы группировок "Центр" и "Юг" подняли над ДНР копии Знамени Победы

Москва9 мая Вести.Военнослужащие группировок войск "Центр" и "Юг" в 81-ю годовщину Победы подняли копии Знамени Победы над освобожденными территориями в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видеокадры опубликовало Минобороны России.

В ведомстве отметили, что штурмовые флаги и праздничные баннеры были подняты над Красноармейском, Гришино и Северском. Знамена пронесли над территориями с помощью дронов.

В МО РФ подчеркнули, что акция символизирует преемственность поколений и верность героическим традициям страны.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Кривой Луки в ДНР. Он подчеркнул, что ВСУ понесли потери и отступили благодаря решительным действиям бойцов.