Москва11 маяВести.Расчет FPV-дрона группировки войск "Днепр" установил флаг России у мемориального комплекса парка Славы во временно оккупированном украинскими боевиками Херсоне. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что военнослужащие провели операцию, действуя с передовых позиций, откуда запустили оптоволоконный FPV-дрон "КВН" с закрепленным на нем российским триколором.
В честь 81-летия Великой Победы расчет ударно-разведывательных беспилотных систем 18-й общевойсковой армии выполнил уникальную задачу по доставке государственного флага Российской Федерации в парк Славы временно оккупированного ВСУ города Херсонговорится в заявлении ведомства
В Минобороны подчеркнули, что маршрут дрона пролегал над руслом Днепра. В процессе выполнения задачи операторы БПЛА проявили высокий профессионализм, беспилотник уклонился от атак вражеских дронов-перехватчиков. После того, как аппарат достиг правобережья, расчет направил дрон к мемориальному комплексу, посвященному освобождению Херсона в годы Великой Отечественной войны.
Российский флаг был в результате установлен там, где когда-то горел Вечный огонь.
Ранее сообщалось, что, несмотря на близость к фронту и постоянные атаки со стороны Украины, Донбасс отмечал 9 Мая вместе со всей страной. Вместо акции "Бессмертный полк" жители Донбасса организовали "Бессмертный автопробег". Его провели активисты-автомобилисты, которые на лобовых стеклах поставили фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.