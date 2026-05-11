Бойцы РФ с помощью дрона доставили флаг России к мемориалу в Херсоне Расчет FPV-дрона доставил флаг РФ в парк Славы оккупированного ВСУ Херсона

Москва11 мая Вести.Расчет FPV-дрона группировки войск "Днепр" установил флаг России у мемориального комплекса парка Славы во временно оккупированном украинскими боевиками Херсоне. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащие провели операцию, действуя с передовых позиций, откуда запустили оптоволоконный FPV-дрон "КВН" с закрепленным на нем российским триколором.

В честь 81-летия Великой Победы расчет ударно-разведывательных беспилотных систем 18-й общевойсковой армии выполнил уникальную задачу по доставке государственного флага Российской Федерации в парк Славы временно оккупированного ВСУ города Херсон говорится в заявлении ведомства

В Минобороны подчеркнули, что маршрут дрона пролегал над руслом Днепра. В процессе выполнения задачи операторы БПЛА проявили высокий профессионализм, беспилотник уклонился от атак вражеских дронов-перехватчиков. После того, как аппарат достиг правобережья, расчет направил дрон к мемориальному комплексу, посвященному освобождению Херсона в годы Великой Отечественной войны.

Российский флаг был в результате установлен там, где когда-то горел Вечный огонь.

Ранее сообщалось, что, несмотря на близость к фронту и постоянные атаки со стороны Украины, Донбасс отмечал 9 Мая вместе со всей страной. Вместо акции "Бессмертный полк" жители Донбасса организовали "Бессмертный автопробег". Его провели активисты-автомобилисты, которые на лобовых стеклах поставили фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.