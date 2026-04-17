Вражеский беспилотник попытался атаковать вышку связи в селе Семеновка Каховского округа Херсонской области и застрял. Российские военные сняли дрон, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Павел Филипчук.
Также снаряд от беспилотного летательного аппарата обнаружили на дороге у магазина в Каховке. Саперы его забрали.
В селе Малокаховка также продолжаются атаки дронов. Один из беспилотников взорвался на цокольном этаже жилого дома, а другой с зарядом упал у калитки. Саперов оповестилиотметил Филипчук
Пострадавших нет.