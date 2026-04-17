Дрон ВСУ застрял на вышке связи при атаке Херсонской области, его сняли военные

Москва17 апр Вести.Вражеский беспилотник попытался атаковать вышку связи в селе Семеновка Каховского округа Херсонской области и застрял. Российские военные сняли дрон, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Павел Филипчук.

Также снаряд от беспилотного летательного аппарата обнаружили на дороге у магазина в Каховке. Саперы его забрали.

В селе Малокаховка также продолжаются атаки дронов. Один из беспилотников взорвался на цокольном этаже жилого дома, а другой с зарядом упал у калитки. Саперов оповестили отметил Филипчук

Пострадавших нет.