Американский дрон-камикадзе запечатлели на крыше "буханки" ВС РФ Дрон Hornet производства США засняли на крыше "буханки" ВС РФ

Москва13 мая Вести.Американский дрон-камикадзе Hornet установили на крышу автомобиля УАЗ СГР, известного как "буханка", российской армии как трофей. Фото опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель".

В подписи к фото сказано, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют Hornet с элементами искусственного интеллекта и терминалами Starlink для атак на маршруты снабжения ВС РФ.

Отличительной особенностью Hornet является наличие киля, руля направления и толкающего винта в хвостовой части. Кроме того, дрон оснащен спутниковой навигацией и способен выстраивать автономный маршрут полета.

Впервые ВСУ применили беспилотник Hornet для удара по Донецку 4 марта. По словам замгендиректора предприятия по производству дрондетекторов "Тень" Дмитрия Садовника, дрон способен поражать цели на расстоянии до 145 км и переносить полезную нагрузку массой до 5 кг.