Москва9 мая Вести.Донбасс, несмотря на близость к фронту и постоянные атаки со стороны Украины, отмечает 9 Мая вместе со всей страной. Об этом рассказал военкор ИС "Вести" Андрей Руденко.

Он добавил, что вместо акции "Бессмертный полк" жители Донбасса организовали автопробег.

Донбасс вместе со всей страной отмечает этот святой праздник, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за близости к фронту и постоянных атак со стороны противника. Буквально несколько минут назад беспилотники атаковали город Донецк, был ранен мужчина в Петровском районе. Но несмотря на все эти опасности, жители Донбасса не смогли быть безучастными и сегодня проходит "Бессмертный автопробег". Это тот же "Бессмертный полк", только он проводится активистами-автомобилистами, которые на лобовых стеклах повесили фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне рассказал Руденко

Ранее о том, что в Донецке при атаке украинского БПЛА был ранен мирный житель, заявил глава города Алексей Кулемзин.