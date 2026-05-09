Военкор сообщил о налетах БПЛА накануне Дня Победы – 8 мая: в регионе было сбито больше сотни беспилотников.

В Луганской Народной Республике сегодня спокойно, сообщений о налетах БПЛА противника не было. Хотя накануне, 8 мая, сутки назад, в регионе сбито было больше сотни беспилотников, и сейчас в городе Ровеньки устраняют последствия атаки противника по промышленной зоне сообщил Долгачев

Ранее военный корреспондент информационной службы "Вести" Андрей Руденко сообщил о многочисленных ночных атаках беспилотников Вооруженных сил Украины по территории Донецкой Народной Республики.