Москва2 мая Вести.Методы мобилизации на Украине, когда людей загоняют на фронт как собак, сказываются на качестве Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.

Здесь без пехоты, без солдата, без штурмовых действий ситуация не может считаться завершенной. Именно поэтому я, возвращаясь к ТЦК, возвращаясь к тому, что делает противник, они пытаются набрать живую силу всеми правдами и неправдами, где-то затыкая дыры, а где-то пытаясь удержать из последних сил те или иные позиции. Но мы видим, что зачастую играет роль и мотивация: загнанный как собака ТЦК-шниками человек, вряд ли будет до конца выполнять такой функционал приводит ТАСС слова Пушилина

Между тем уровень мотивации в российской армии выше, чем у противника. Именно высокая мотивация дает необходимое преимущество для достижения успехов на фронте, пояснил глава ДНР.

В российской армии есть много героев, таких как Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку удерживал позицию и удостоен звания Героя России. И он не один такой, заключил Пушилин.