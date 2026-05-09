Жители ЛНР выходят на празднования 9 Мая, несмотря на отмену парадов Долгачев: жители ЛНР идут к мемориалам, несут цветы, настроение торжественное

Москва9 мая Вести.Несмотря на решение ограничить массовые мероприятия в праздничные дни в Луганской Народной Республике, жители региона несут цветы к мемориалам и отдают дань уважения солдатам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил военный корреспондент информационной службы "Вести" Николай Долгачев.

Понятно, что в республике в силу обстоятельств применяются повышенные меры предосторожности, дежурят мобильные огневые группы, подразделения ПВО находятся в полной готовности. Штаб обороны ЛНР принял решение ограничить массовые мероприятия в праздничные дни, чтобы не рисковать людьми. Все-таки прифронтовой регион, поэтому парады и митинги не проводятся. Но очень многие люди, конечно, идут к памятникам и мемориалам. Несут цветы, отдают дань уважения солдатам Великой Отечественной войны. Много автомобилей с флагами, настроение все равно торжественное сказал Долгачев

Ранее он сообщил, что обстановка в ЛНР спокойная, сообщений об атаках ВСУ не поступало.