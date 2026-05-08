Москва8 мая Вести.Жители Прибалтики, которые 9 мая намерены отметить День Победы, смогут возложить цветы не к подножию памятников, а на пустые газоны, заявил общественный деятель Максим Рева в беседе с РИА Новости.

По его словам, это связано с инициированными местными властями запретами. Собеседник агентства уточнил, что по действующим законам Латвии, Литвы и Эстонии возложение цветов к памятникам запрещено.

Однако жители находят способы обойти ограничения, направляясь к стелам и мемориалам, чтобы почтить память советских воинов.

Нет же нигде таблички: "Здесь стоял советский памятник, сюда нельзя класть цветы". Человек идет, положил цветы. Что он нарушил с точки зрения закона? Да ничего он не нарушил. Захотел он положить цветы, обронил он их случайно. Он все равно положит на газон пояснил Рева

Он напомнил, что в 2025 году в эстонском городе Нарва люди в День Победы вставляли цветы прямо в газон на месте, где ранее находился памятник танку Т-34. Подобные случаи были зафиксированы и в Риге, где желающие почтить память советских воинов жители оставляли цветы на безымянных плитах.

Ранее сообщалось, что латвийские власти усилили контроль за русскоговорящим населением в преддверии празднования Дня Победы. Также стало известно, что полиция фиксирует на видео тех, кто приходит на братские кладбища 9 мая для того, чтобы почтить память советских солдат.