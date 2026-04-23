Власти Латвии берут "на карандаш" русскоязычных перед 9 мая РИА Новости: в Латвии усилили контроль за русскоязычными перед 9 мая

Москва23 апр Вести.Латвийские власти усилили контроль за русскоговорящим населением в преддверии празднования Дня Победы, в частности силовики интересуются отношением людей к Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости со ссылкой на активиста, который борется в республике за сохранение памятников советским солдатам.

По его словам, перед 9 мая сотрудники безопасности особо контролируют ситуацию и задают гражданам вопросы.

В общем плане идет мониторинг постоянно, но в канун именно Дня Победы это усиливается в десятки раз. Вплоть до того, что активистов вызывают на беседы, объясняют, что этого делать нельзя. Сделаешь - попадаешь под такие и такие статьи уголовного кодекса сказал источник агентства

Как он подчеркнул, под контролем властей находятся не только активно протестующие против притеснения русскоязычных, но и обычные жители Латвии.

Ранее власти Латвии и Литвы приняли решение о закрытии своего воздушного пространства для самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который собирается прилететь в Москву на Парад Победы.