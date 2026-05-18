В Латвии рассказали о регулярных секретных докладах в Сейме против русскоязычных

Москва18 мая Вести.Латвийский сейм постоянно готовит аналитические записки об "угрозах от русскоязычных". Об этом рассказал бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что в подобных справках содержится конфиденциальная информация.

Мне известно, что в Латвии регулярно готовятся закрытые аналитические записки об "угрозах, исходящих от русскоязычной среды", и на их основе выстраиваются предложения по дальнейшему ужесточению режима заявил Панкратов

По его словам, такие справки не появляются "из ниоткуда". Экс-депутат напомнил, что перед любым громким законопроектом идет этап подготовки докладов и записок.

Панкратов также заявил, что главной задачей Сейма Латвии становится регулярное ограничение использования русского языка. Он подчеркнул, что парламент страны неоднократно предлагал ввести различные цензы, чтобы предоставлять льготы только тем, кто говорит на латышском языке.

Ранее он рассказал, что жители Латвии вынуждены экономить на еде, чтобы оплатить коммунальные услуги.