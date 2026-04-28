Депутат Росликов: в Латвии звучат призывы запретить русские имена и фамилии

Депутат Росликов: в Латвии предлагают запретить русские имена Депутат Росликов: в Латвии звучат призывы запретить русские имена и фамилии

Москва28 апр Вести.В Латвии на разных уровнях звучат призывы к запрету русских имен и фамилий, заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов в интервью РИА Новости.

Подобные призывы звучат от блогеров, общественников и политических деятелей, уточнил депутат.

Одно из предложений публичных людей - это вопрос [русских] фамилий и имен, чтобы они просто исчезли приводит РИА Новости слова Росликова

При этом некий "лидер мнений" предлагал запретить русскоязычные надписи на могилах в Латвии, пояснил депутат.

Ранее Росликов заявил, что в латвийских школах учащимся запретили говорить на русском языке. Ограничения распространяются даже на неформальное общение учеников. Депутат также рассказал, что латвийские власти хотят лишить его мандата из-за поддержки русского языка.