Москва2 мая Вести.Русскоязычные соотечественники предпочитают покидать страны Прибалтики в свете принимаемых правительствами стран законов, заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин в документальном фильме Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике. Вчера, сегодня, завтра", сообщает ИС "Вести".

Я считаю, что в перспективе, конечно, те, кто не хочет разрывать свою связь с родиной, должны или найти в себе силы вместе с гражданами этих стран сменить власть в этих странах - в ходе легальных процедур добиться того, чтобы курс этой страны был изменен. Это достаточно сложно в сегодняшней ситуации. Или они должны принять свое собственное решение — жить им в этой стране или нет. Многие принимают такое решение, переезжают, кто-то в Россию, кто-то не в Россию. Но во всяком случае дышать этим русофобским воздухом в Эстонии, в Латвии и Литве становится все труднее людям, у которых есть совесть, и у которых есть чувство собственного достоинства сказал он

Политик привел в пример Латвию, где в 2022 году высылали пенсионеров из страны за то, что те не прошли экзамен на знание латышского языка.

Драконовские законы, которые приняли депутаты латвийского парламента, привели к тому, что часть из них [пенсионеров] приговорили к выселению. Хотя они там жили многие годы, внесли свой вклад в развитие этой республики... Но сколько бы лет вы там ни жили, неважно, ваши семьи разбивают, вас заставляют пешком переходить через российско-латвийскую границу сказал он

Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов сообщил, что теперь в Латвии на разных уровнях звучат призывы к запрету русских имен и фамилий.