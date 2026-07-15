Миронов объяснил, чем обернется зачистка русских в Прибалтике Миронов предупредил о последствиях зачисток русских в прибалтийских странах

Москва15 июл Вести.Попытки зачистить русских в странах Прибалтики приведут к исчезновению эстонцев, литовцев и латышей, а также их национальных государств. С таким предупреждением в интервью RT выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Сегодня ее жертвами становятся ни в чем не повинные русские люди, которые всегда считали Прибалтику своей Родиной, где они прожили всю жизнь. Жертвами станут те, кто считает себя коренными в Эстонии, Латвии и Литве добавил политик

Он также назвал главу европейской дипломатии Каю Каллас, которая ранее была премьер-министром Эстонии, продажной карьеристкой. По словам Миронова, ей нет дела до простых жителей Эстонии, Латвии и Литвы – они нужны только в качестве пушечного мяса в конфликте с РФ.

Миронов также напомнил, что русские на протяжении веков были частью населения прибалтийских стран.