Министр культуры Латвии заявил, что русский язык должен исчезнуть из СМИ Глава Минкульта Латвии призвал к исключению русскоязычного контента из СМИ

Москва15 июл Вести.Глава Министерства культуры Латвии Наурис Пунтулис высказался за полное исключение русскоязычного контента из национального медиапространства страны. Его слова передает РИА Новости.

Свое заявление министр сделал, выступая на заседании комитета парламента Латвии по правам человека и общественной деятельности.

Пунтулис подчеркнул, что существование русскоязычного контента в СМИ не имеет оснований в независимом европейском национальном государстве, особенно в условиях текущей военной ситуации. Он добавил, что речь идет не о сокращении, а о полном прекращении его присутствия.

Это заявление прозвучало на фоне того, что, по данным официального портала статистики Латвии, русские в 2024 году составляли 23,4% населения республики.

В то же время, как сообщает юридическое бюро парламента Латвии, доля русскоязычного контента в национальных СМИ составляет всего около 2,5%.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о намерении разорвать торговые связи с Россией.