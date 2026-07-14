Власти Латвии одобрили запрет на импорт российских и белорусских книг и одежды

Латвия введет запрет на импорт российских и белорусских книг и одежды Власти Латвии одобрили запрет на импорт российских и белорусских книг и одежды

Москва14 июл Вести.Правительство Латвии одобрило законопроект о запрете импорта ряда товаров российского и белорусского производства. Об этом сообщает Литовское национальное радио LRT.

МИД Латвии по поручению правительства подготовил документ, который предусматривает ограничения на ввоз книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви.

Как отмечается, запрет будет распространяться не только на прямой импорт, но и на товары, ввезенные через третьи страны. При этом транзит такой продукции через территорию Латвии в другие государства Евросоюза ограничивать не планируется.

В МИД Латвии заявили, что инициатива направлена на сокращение экономических связей с Россией и Белоруссией, уменьшение их экспортных доходов и "укрепление национальной безопасности" страны.

Ранее в Латвии ввели очередные ограничения против русского языка. В школах запретили проводить родительские собрания на русском, а школьникам – общаться на нем даже во время неформальных встреч.