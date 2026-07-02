В Эстонии могут запретить россиянам и белорусам покупать недвижимость без ВНЖ Кабмин Эстонии одобрил запрет россиянам покупать недвижимость без ВНЖ

Москва2 июл Вести.Эстонское правительство одобрило законопроект, который предполагает введение запрета для граждан России и Белоруссии приобретать недвижимость в Эстонии, если они не обладают долгосрочным видом на жительство в стране. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Теперь соответствующую инициативу должен рассмотреть парламент Эстонии. По информации журналистов, если одобренные правительством ограничения пройдут процедуру в парламенте, они вступят в силу 1 января 2027 года.

Правительство Эстонии​​​... одобрило законопроект, который позволит запретить приобретение недвижимости гражданам России и Белоруссии, не имеющим в стране статуса долгосрочного жителя или права на постоянное проживание, а также компаниям, находящимся под их контролем говорится в сообщении

Как уточняет ERR, ограничения затронут как земельные участки и квартиры, так и право застройки и доли в объектах недвижимости.