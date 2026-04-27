Москва27 апрВести.Гражданам России и Белоруссии, которые находятся в стране по временному виду на жительство, запретят приобретение недвижимости. Соответствующие поправки к закону подготовило министерство внутренних дел Эстонии.
Согласно пояснительной записке, эстонцы хотят ограничить возможность "враждебных государств или находящихся под их контролем лиц" использовать недвижимость для разведки, диверсионных операций и деятельности по оказанию влияния на Эстонию.
Запрет не коснется граждан России и Белоруссии, являющихся постоянными жителями Эстонии, сообщает ТАСС со ссылкой на портал гостелерадио балтийской республики ERR.
В апреле Эстония лишила ВНЖ нескольких священнослужителей за поддержку России, а в марте из этой страны был выслан гражданин РФ Кирилл Кудрявцев из-за якобы его связи с российскими спецслужбами.