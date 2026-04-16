Эстония лишила нескольких священнослужителей ВНЖ за мнимые связи с Россией В Эстонии нескольких священнослужителей лишили ВНЖ за якобы поддержку России

Москва16 апр Вести.Игуменья женского монастыря и несколько священнослужителей бывшей Эстонской православной церкви Московского патриархата (ныне Эстонской православной христианской церкви) лишены вида на жительство (ВНЖ) в Эстонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад полиции безопасности (КаПо).

В докладе отмечено, что в 2025 году Эстония отказала в продлении ВНЖ Михаилу Сорокатыю (иеромонаху Илии), гражданину России и священнослужителю Нарвской епархии Эстонской православной христианской церкви. Сорокатыя обвинили в подрывной деятельности, приведя в качестве доказательства тот факт, что он контактировал с российским посольством​​​.

Власти Эстонии лишили долгосрочного ВНЖ Эльвиру Королеву (монахиню Ювеналию) и игуменью Екатерину (Чайникову).

Чайникова служила в приходе собора Воскресения Христова, относящегося к Эстонской православной христианской церкви в Нарве. Чайникова является настоятельницей Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря, расположенного под Москвой.

Королева работала казначеем в том же монастыре. Полиция Эстонии сочла то, что обе женщины оказывали гуманитарную помощь российским солдатам, в том числе раненым, достаточной причиной для отказа в ВНЖ.

Кроме того, в докладе полиции Эстонии упомянуты Алексей Шляхтин (иеромонах Марк) и иеромонах Даниил (Буров), которые также лишены ВНЖ.

В марте из Таллина выслан гражданин России Кирилл Кудрявцев за якобы связь с российскими спецслужбами. При этом никаких доказательств вины мужчины власти Эстонии не предоставили.

Между тем Вооруженные силы (ВС) Эстонии приступили к новому этапу строительства противотанковых рвов на границе с Россией. По данным телерадиокомпании ERR, рвы протяженностью 20 км вырыты преимущественно на частных землях. Рядом с рвами при необходимости могут поставить бетонные "зубы дракона".